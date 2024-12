Anitta assume que está saturada de ir em premiações: "chato pra caralh*"

A cantora Anitta gerou polêmica nas redes após uma fala sobre comparecer a premiações durante sua participação no quadro “De Carona”, por Camila Coutinho. A artista disparou: “Ir para prêmio é chato pra caralh*”. Entretanto, antes do comentário, ela até se desculpou com o Prêmio Multishow, no qual compareceu recentemente.

Anitta não parou por aí e revelou algumas situações chatas nos eventos. “Pô, tem um monte de gente mala que tu tem que ficar dando oi, tem que ir pro after que eu amava ir para ficar loucona… Hoje em dia eu só quero ficar loucona na minha festa, entendeu? Na minha casa”, disparou, arrancando risadas e dividindo opiniões entre os fãs.

A artista também aproveitou o espaço para militar um pouco, destacando a desigualdade enfrentada pelas mulheres no ambiente de premiações. “Mais uma vez a mulher é injustiçada. Tem que ficar horas na maquiagem, coloca um vestido desconfortável, fica com fome, tem que dar entrevista em tempo recorde”, desabafou, trazendo à tona as pressões da indústria.

Vale lembrar que, recentemente, a cantora foi homenageada no último Prêmio Multishow com o “Troféu Vanguarda” e, além disso, arrebatou mais outras 2 categorias com seu recente trabalho, o “Funk Generation”, sendo elas “Clipe TVZ do ano” e “Funk do Ano”.

Nas redes sociais, o episódio dividiu opiniões: “reclama do que um dia ela já pediu em oração”, comentou uma internauta. “Concordo com tudo, porém não falaria isso em voz alta ou na frente das câmeras”, disparou outra seguidora.