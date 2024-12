Moranguinho revela maratona de 18 horas de sexo com Naldo: "Sem dormir"

Em entrevista ao Podshape, apresentado por Juju Salimeni e Diogo Basaglia, Ellen Cardoso, conhecida como Mulher Moranguinho, surpreendeu ao revelar uma verdadeira maratona sexual com o marido, Naldo Benny. Segundo ela, o casal chegou a fazer sexo por 18 horas seguidas.

“Teve um dia que a gente entrou no hotel às 9h da noite e saiu às 3h da tarde do outro dia, sem dormir”, explicou Moranguinho, impressionando os apresentadores e os fãs com sua declaração um tanto quanto polêmica.

Juntos desde 2010, o casal conseguiu aumentar o próprio recorde de relações sexuais em uma semana, passando de 37 para 41. “A gente ficou mais intenso, prioriza nossos momentos como casal, viagens sozinhos, viajamos para shows juntos. Então temos muito tempo para ficar juntos e aproveitamos”, revelou a ex-Fazenda.

Para a influenciadora, esses desafios ajudam a manter o relacionamento vivo e apaixonado. “A gente provoca essas coisas dentro do relacionamento, principalmente depois de tanto tempo juntos. É uma roupa, uma lingerie, a gente vai para motel, porque tudo isso dá uma incrementada na rotina”, pontuou a influenciadora.

As declarações de Moranguinho geraram burburinho nas redes sociais. Fãs do casal elogiaram a cumplicidade, enquanto outros ficaram curiosos sobre como manter uma rotina tão intensa. Entretanto, sempre tem alguém que vai criticar: “Agora ela também mente igual ao marido”, soltou um internauta.