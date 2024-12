Médicos tomam atitude para conter fortes dores de Preta Gil

A Preta Gil, que foi diagnosticada com um tumor maligno no reto no início de 2023, precisou passar por uma nova cirurgia para poder tratar a doença. De acordo com a assessoria da artista, o procedimento chegou ao fim na madrugada desta sexta-feira (20).

Entretanto, a artista precisou ser sedada para conter as fortes dores do pós-operatório. Em nota de esclarecimento enviada ao Gshow, Preta Gil teve o estado de saúde atualizado. "Por conta da duração do procedimento e para controle da dor, ela permanece sedada. A previsão da equipe médica é remover a sedação amanhã pela manhã. O boletim, assim que pronto, possivelmente, será postado pelas redes sociais da artista."

Segundo Malu Barbosa, amiga da artista, que tem acompanhado de perto o seu tratamento, o procedimento foi um sucesso. "A cirurgia da Preta acabou, e ela está bem e dormindo... ela é muito guerreira e venceu mais essa", escreveu.

Vale lembrar que, antes de ser internada, Preta falou sobre a sua vontade de viver. "Aqui estou eu, mais uma vez diante de uma cirurgia muito grande, mas minha fé, minha vontade de viver é maior que tudo! O sentimento agora é de gratidão e muito amor no coração", disse.

"Gratidão por poder me tratar, por estar cercada de médicos muito competentes, um amor que transborda vindo da minha família, dos meus amigos e de vocês! Amanhã a cirurgia começa muito cedo, e pedi a minha equipe que informem vocês!", acrescentou.