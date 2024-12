Influencer revela tendências e mudanças do Instagram para 2025:

Camila Silveira, influenciadora e especialista em redes sociais, aponta que o Instagram está se preparando para uma transformação significativa em 2025. Segundo ela, a plataforma, uma das maiores redes sociais do mundo, promete evoluir além de suas funções tradicionais de compartilhamento de fotos e vídeos, atendendo às crescentes demandas por interatividade, inclusão e maior controle por parte dos usuários.

Integração de Inteligência Artificial



Camila destaca que a inteligência artificial (IA) será um dos pilares centrais da experiência no Instagram em 2025. A plataforma está implementando recursos mais avançados de IA para personalizar o feed de notícias, sugerir conteúdos com maior precisão e oferecer ferramentas criativas baseadas em aprendizado de máquina. Esses avanços incluirão:

Filtros e edições automatizadas: Com a ajuda da IA, os usuários poderão criar efeitos e edições personalizadas, adaptadas ao estilo individual de cada conta.



Chatbots interativos: Negócios e criadores de conteúdo terão acesso a chatbots inteligentes para interagir com seguidores de forma mais eficiente.



Descrições inclusivas automatizadas: A IA ajudará a gerar descrições de imagens e legendas acessíveis para pessoas com deficiências visuais.



Experiências Imersivas



Outra grande tendência, segundo Camila, é a aposta em experiências mais imersivas, como Realidade Aumentada (RA) e Realidade Virtual (RV). Ela enfatiza que o Instagram planeja introduzir:

Lojas virtuais em RA: Usuários poderão experimentar produtos diretamente pela câmera do Instagram antes de realizar a compra.



Avatares personalizados: Será possível criar avatares para participar de eventos virtuais dentro da plataforma.



Eventos ao vivo interativos: Lives serão aprimoradas com elementos interativos, como enquetes em tempo real e opções de participação gamificada.



Descentralização e Controle de Dados



Camila também chama a atenção para a crescente preocupação dos usuários com privacidade, destacando que o Instagram está explorando modelos descentralizados de gestão de dados. As novas funcionalidades incluirão:

Controle avançado de dados: Ferramentas que permitirão aos usuários gerenciar quais informações desejam compartilhar com a plataforma e com anunciantes. Com essas inovações, o Instagram busca atender às expectativas de seus usuários, mantendo-se relevante e à frente no cenário das redes sociais.