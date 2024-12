Marcão do Povo é absolvido pelo STJ de acusação de racismo contra Ludmilla

A briga judicial entre Ludmilla e Marcão do Povo, iniciada em 2017 após o apresentador ter chamado a cantora de "macaca", ainda está dando o que falar. Condenado por racismo pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios (TJDFT), Marcão recorreu ao Superior Tribunal de Justiça (STJ) e foi absolvido.

Segundo informações, a ministra Daniela Teixeira absolveu o jornalista da acusação de injúria racial na última quinta-feira (19), argumentando que a condenação anterior foi equivocada e baseada em um vídeo editado.

Ainda de acordo com a ministra, houve falhas na sentença e seria necessário analisar a gravação completa para uma decisão mais justa. Em 2017, enquanto apresentava o Balanço Geral DF, da Record, Marcão foi acusado pela cantora de se referir a ela como “pobre e macaca” ao comentar sua recusa em posar para fotos com fãs.

“É algo que não dá para entender. Era pobre e macaca, pobre, mas pobre mesmo. Sempre digo, eu também era pobre e macaco”, teria declarado Marcão, que acabou demitido da Record. Na época, Ludmilla elogiou a postura da emissora.

Nas redes sociais, fãs e apoiadores da cantora alavancaram a hashtag #JustiçaPorLudmilla, que lidera os trending topics no Brasil no X (antigo Twitter). “Não há rixa de internet ou qualquer outra treta que me faça não apoiar essa hashtag diante do racismo que a Ludmilla sofreu em rede nacional, enquanto o responsável segue impune”, declarou um internauta.

Hoje, após a decisão ser divulgada, a cantora aproveitou para agradecer ao apoio que está recebendo através dos stories do instagram. "Muito obrigada pelo apoio e carinho de todos. Meus advogados vão recorrer dessa decisão, e eu jamais desistirei dessa luta", declarou a cantora.