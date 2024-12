Jojo Todynho anuncia cirurgia nas pernas: "vou ficar absurda"

Nesta segunda-feira, Jojo Todynho compartilhou sua alegria nas redes sociais ao dividir uma novidade com os seguidores. Em seu perfil oficial no Instagram, a influenciadora revelou que, no próximo ano, irá se submeter a um novo procedimento, agora focado em transformar as pernas.

"Me despedindo das minhas pernas e peles que sobraram, agora vou ficar absurda. Já com a cirurgia marcada!", disse Jojo em um vídeo animado, onde aparece com um samba bem animado ao fundo.

Vale lembrar que, após perder mais de 50 kg com uma bariátrica, Jojo Todynho passou por algumas cirurgias reparadoras. Em julho, realizou uma lipoescultura associada a uma abdominoplastia e, pouco depois, reduziu os seios e trocou as próteses de silicone.

Além disso, ela está bem focada na rotina de treinos e compartilha diariamente todas suas idas na academia com seus fãs e seguidores. A cantora também não perde a oportunidade de expor sua forma física nas redes, mostrando sua constante evolução.

Nas redes sociais, muitas pessoas julgaram a atitude da cantora: “Vai ficar absurdamente desnecessária pra sociedade.”, soltou um seguidor. Por outro lado, os fãs exaltaram a artista: “Essa se deu bem em todas as cirurgias! Ficou perfeita na mudança, Jojo”, comentou um admirador.