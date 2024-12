Carlinhos Maia 'força' reconciliação entre Gkay e Álvaro e gera polêmica

O Carlinhos Maia provou que leva a sério quando o assunto é amizade. Apesar de ter sido alvo de inúmeras críticas nas redes sociais, o influenciador tentou mais uma vez com que Gkay e Álvaro Xaro voltassem a se falar. Dessa vez, o humorista armou um plano para tentar a reconciliação dos ex-amigos, e programou uma viagem sem que eles soubessem da presença um do outro.

Entretanto parece que Álvaro não curtiu a ideia. De surpresa, quem apareceu no jatinho do influencer a caminho da “terra” do Papai Noel foi Gkay. Vale ressaltar que, a blogueira e Álvaro estão brigados há algum tempo e o famoso não conseguiu esconder todo o seu descontentamento ao rever seu desafeto dentro da mesma aeronave.

Em seus Stories no Instagram, Maia compartilhou o momento de “climão”. Nas imagens, Gkay ocupava o acento logo a frente de Carlinhos que, por sua vez, tantou chamar a atenção de Álvaro por duas vezes, mas não foi correspondido. O jovem permaneceu de cabeça baixa, enquanto Gessica sorria para a câmera.

No entanto, já em terra firme, Carlinhos se deparou com um novo desafio: fazer Gkay permanecer na viagem natalina. A influenciadora expressou a sua vontade de ir embora por sentir que estaria "sobrando" entre eles.

"Não vai embora coisa nenhuma. Amiga, eu te convidei! Quero você aqui com a gente. Você não é nenhuma intrusa, está mais que na hora de você entender isso", confortou Carlinhos. Em seguida, o humorista citou sobre a amizade entre ela e Xaro: "Amigos tem desgaste mesmo! De jeito nehum você vai embora", finalizou Carlinhos.

O que motivou o desentendimento entre Álvaro e Gkay?

Para quem não acompanhou, Álvaro, Lucas Guedez, Rafa Ucmann se tornaram amigos inseparáveis. Entretanto, internautas apontam que o relacionamento entre o quarteto ficou estremecido após a influenciadora participar do programa "Lady Night", com a apresentadora Tatá Werneck, e ser cancelada na web.

Além disso, uma outra hipótese foi o namoro da influenciadora de moda. Durante uma entrevista, Álvaro ressaltou que Gkay "começou a namorar, e acabou mudando muito e decidiu que não queria mais ter amizade com eles."