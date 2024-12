Álvaro explica rompimento com Gkay e detona: "fez muita coisa ruim"

Álvaro usou as redes sociais na noite desta segunda-feira (23) para relatar com detalhes a sua polêmica envolvendo Gkay e Carlinhos Maia. Segundo o influenciador digital, a viagem de Natal para a Lapônia, região no norte da Escandinávia, planejada pelo marido de Lucas Guimarães, foi, na verdade, uma grande armação. Com tom de "arrependimento", o humorista criticou a atitude do amigo por não ter informado previamente que Gkay também estaria no passeio.

"Eu ia escrever um texto aqui, mas o texto poderia soar agressivo e, em vídeo, consigo transmitir o tom que eu quero. Por isso fiz questão de vir aqui, no meio da neve, para compartilhar com vocês essa situação que nem queria comentar, mas, como a pessoa é muito dissimulada, eu vou falar", começou ele.

Álvaro explicou que o grupo da viagem existe desde 2023, e que ele mesmo criou o grupo da edição deste ano. Os participantes foram sendo adicionados e realizando os pagamentos, até que Carlinhos comentou com Álvaro que Gkay tinha interesse em participar da viagem.

Demonstrando um descontentamento disfarçado de neutralidade, Álvaro revelou: "Criamos o grupo, ele listou os amigos que iriam, e então comentou que a Gkay queria participar. Deixei claro que, se ela fosse, eu não fazia questão de ir. Quero passar o Natal com pessoas que eu gosto. Estou deixando de passar na minha primeira casa, com minha família, para estar aqui com os amigos que amo", desabafou o influenciador.

Mesmo assim, Álvaro reclamou que, contra sua vontade, Gkay foi confirmada no grupo. "Fiz um escândalo, foi uma confusão, e ele disse que ela ficaria apenas três dias. Concordei, mas deixei claro: 'ela no canto dela, eu no meu'. O que eu não esperava era encontrá-la no jatinho com aquele ar de sonsa. Precisei ir ao banheiro chorar. Minha energia despencou na hora. No voo, decidi que não deixaria ninguém arruinar minha felicidade. Gkay não faz mais parte do meu mundo. Não preciso dela por perto e não quero na minha vida. Está perdoada, mas me fez muito mal e, agora, ela se exclui para parecer vítima", afirmou.

Além desse episódio tenso, Álvaro aproveitou para fazer novas críticas à influenciadora: "Soube que até preparou um look para uma reconciliação aqui. Você ficou no hotel porque queria um quarto só para você e posa como alguém acessível, mas não aguentaria quatro dias convivendo com outras pessoas. Eu a amo, perdoei, mas não a quero ao meu lado. Você me deu casa, me deu família, e sou muito grato por isso, mas chega", concluiu.