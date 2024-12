Nattanzinho expõe lado romântico e deixa Rafa Kalimann em 'maus lençóis'

O amor está no ar! O cantor Nattanzinho parece que deixou o lado romântico falar mais alto e decidiu encantar a nova namorada, Rafa Kalimann, com os seus graves vocais. Entretanto, a influenciadora bem que tentou, mas não conseguiu disfarçar que ficou sem graça com a declaração de amor.

Nas imagens, os pombinhos surgiram coladinhos ao som de Roberto Carlos: "Cama e mesa", música escolhida pelo famoso para dedicar a amada. Nas redes sociais, o vídeo repercutiu entre os internautas que decidiram comentar sobre a relação repentina do casal.

"Responsabilidade afetiva passou longe aí", comentou um usuário. "Amo o Nattan, mas ele foi baixo demais com a ex dele, triste", criticou mais um. "Sem química", opinou outro. "Vocês sabem como termina esses relacionamentos tão explosivos e rápidos né?", opinou mais um.

Vale lembrar que, Rafa e Nattanzinho assumiram o relacionamento publicamente no último dia 17 de dezembro. Desde então, eles não se desgrudam mais. Porém, nem tudo são flores. O cantor, que terminou recentemente com a ex Layla Samylle, precisou lidar com algumas críticas da sua ex-sogra, Neurismar Costa, que soltou o verbo contra o músico.

"Como mãe cansei dessa palhaçada!", iniciou a matriarca. "É o que víamos aqui em casa, era um cara super apaixonado nos falando em casamento e projetando uma casa juntamente com Layla, tudo era de acordo com ela. Desde a torneira de uma pia a todos os móveis. Nattan por duas vezes me mostrou todo o projeto da casa que hoje já é pensado e arquitetado para ele e Layla", relembrou.