Cariúcha desbanca Pablo Marçal e Jojo Todynho no Casos de Família

De acordo com informações do jornal Folha de S. Paulo, a cantora e apresentadora Cariúcha será a nova comandante do famoso programa do SBT, o “Casos de Família”. A emissora chegou a realizar testes com Jojo Todynho, Pablo Marçal e Felipeh Campos.

Pablo Marçal chegou a publicar nas redes sociais um vídeo no qual aparece chegando de helicóptero aos estúdios da emissora e afirmando que estava começando seu “primeiro dia como funcionário CLT”.

Entretanto, a direção do SBT não gostou da atitude e emitiu uma nota oficial informando que Marçal não havia assinado contrato. Ele acabou sendo eliminado da disputa para apresentar o programa em 2025, e a emissora decidiu seguir com Cariúcha.

Vale lembrar que a nova apresentadora do “Fofocalizando” ganhou notoriedade ao participar de A Fazenda 15 e logo se destacou pela autenticidade e carisma. Antes do reality, ela já fazia sucesso nas redes sociais com bordões e memes que viralizaram.

Na internet, os internautas já reagem: “Amo que o mundo capota, parabéns, Cariúcha!”, comentou um usuário. “Finalmente os refrescos! Amei que a Cariúcha vai comandar o programa”, disparou outro. "A maioral!", finalizou outro.