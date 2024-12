Patrícia Abravanel reage após menino mandar recado para Globo, ao vivo no SBT

Menino viraliza na web com recado para Globo - (crédito: Reprodução SBT)

O João Lucas, de 8 anos, viralizou na web após mandar um recado inusitado ao vivo no SBT. Durante a sua participação no quadro "Portinha da Esperança", do Programa Silvio Santos, apresentado por Patrícia Abravanel, o menino surpreendeu a plateia ao citar a palavra "Globo" em seu discurso.

Enquanto batia um papo com a herdeira do eterno apresentador, dono do SBT, o garoto, muito empolgado, disse: "Eu amo vocês, Brasil. Eu te amo, Panini, Globo, Abril", discursava João Lucas. A apresentadora se espantou e reagiu: "Globo?… Rapaz!", o que arrancou gargalhadas da plateia.

No entanto, o menino explicou dizendo que a Globo Livros é uma das editoras que publica a obra de Mauricio de Sousa. Patrícia respondeu: "Ah entendi… Fala SBT, então, para eu ficar feliz também", pediu ela. "O SBT. Todas as emissoras. Eu amo vocês. Eu amo vocês, Brasil. Eu amo vocês, mundo", declarou ele.

Para quem não acompanhou, o quadro "Portinha da Esperança", idealizado para o público infantil, realiza o sonho da criança presente no programa, e João, que é fã da Turma da Mônica, queria uma coleção de gibis com os personagens de Mauricio de Sousa.

Nas redes sociais, os internautas comentaram sobre o episódio. "Gente, ele falou realmente das editoras, Panini, Globo, Abril", comentou um internauta. "Adoro a pureza das crianças", escreveu outro. "Ele tava falando da editora Globo. Esse guri é muito inteligente", comentou mais um.