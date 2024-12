Gusttavo Lima recebe alta hospitalar e já tem lugar para passar Natal

O cantor Gusttavo Lima recebeu alta do Hospital Vila Nova Star, nesta terça-feira (24). Após o susto, o artista já tem lugar para passar o Natal: em casa! Para quem não acompanhou, o sertanejo sentiu um desconforto gastrointestinal, no último sábado (21), e precisou ser internado.

Até o momento, não foi revelado o diagnóstico do artista. Por conta do problema de saúde, ele teve que cancelar o show que faria no festival VillaMix. No entanto, de acordo com o portal Léo Dias, a equipe médica do hospital, em que ele passou os últimos dias, confirmou que o cantor foi liberado.

Vale lembrar que, após passar mal a equipe do cantor explicou que ele veio ao Brasil para se apresentar no "VillaMix Festival", em São Paulo, mas precisou cancelar o evento às pressas após uma intoxicação alimentar. Em comunicado, a assessoria de Gusttavo tranquilizou os fãs sobre o estado de saúde do músico.

Nas redes sociais, os internautas celebraram a boa notícia a respeito do famoso. "Graças a Deus vai poder passar o Natal ao lado da família", escreveu um usuário. "Quem bom ele está bem e já recebeu alta", comentou outro. "Agora é cuidar da saúde e para não decepcionar os fãs no próximo show", opinou mais um.

Contudo, até o momento nem o cantor nem a esposa, Andressa Suíta, com quem é casado desde 2016, não se pronunciaram. Vale lembrar que o casal tem dois filhos, Gabriel, de 7 anos e, Samuel, de 6 anos.