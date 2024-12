Sacha Bali descarta relação com Larissa: "Não fiquei apaixonado"

Sacha Bali, campeão da “Fazenda 16”, admitiu ainda não ter conversado com Larissa Tomásia sobre o envolvimento entre os dois desde que ganhou o reality, mas acredita que o beijo ficou restrito ao programa.

Em entrevista recente ao “Link Podcast”, o ator falou sobre sua relação com Larissa Tomásia e explicou que ainda não teve a oportunidade de conversar com a ex-peoa sobre o que aconteceu entre eles. “A gente chegou às 2h30 da manhã no hotel e não teve tempo. Depois da final, teve o programa do Lucas Selfie, e, primeiro, eu fui ver minha mãe, que não via há um tempão”, disse ele.

“Não sei, de verdade. Foi muito confuso! Eu, até agora, não conversei com a Larissa e não entendi o que aconteceu. Mas acho que foi uma coisa que já passou. Eu não fiquei apaixonado por ela, e ela também não ficou apaixonada por mim. Vida que segue”, completou.

Vale lembrar que, durante o reality, ambos compartilharam momentos que aumentaram a expectativa dos espectadores sobre uma possível continuidade do relacionamento fora do confinamento. Entretanto, Sacha foi claro ao afirmar que a relação não tem futuro.

Na internet, muitas pessoas apoiaram o posicionamento do ator e afirmaram que isso sempre esteve evidente: “Ela que se iludiu sozinha!”, comentou um seguidor. “Ele só a beijou porque ela insistiu... Já dava pra ver que ele não queria nada sério”, opinou uma seguidora.