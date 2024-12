Wanessa é detonada por deixar Zilu no Natal para apoiar Zezé e Graciele

Wanessa é criticada por não passar Natal com sua mãe, Zilu - (crédito: Reprodução: Redes Sociais)

Wanessa Camargo foi duramente criticada nas redes sociais após deixar de passar a noite de Natal ao lado de sua mãe, Zilu Camargo, para celebrá-lo com seu pai, Zezé Di Camargo, e a madrasta, Graciele Lacerda, que deu à luz Clara Camargo, irmã mais nova da cantora, no dia do Natal.

Em um vídeo publicado pela cantora nas redes sociais, ela celebra a chegada da irmã e manifesta apoio a Graciele e Zezé. Em outra publicação, é possível ver a família reunida em fotos durante a ceia, com Wanessa ao lado de Dado Dolabella, Zezé Di Camargo e Graciele Lacerda.

"Meus amores, que este Natal seja maravilhoso para vocês e suas famílias! Que a paz, o amor e a alegria estejam presentes em cada momento, e que a magia desta data especial encha seus corações de esperança. Boas festas!", declarou Wanessa em publicação.

Por outro lado, Zilu passou a noite de Natal com o filho, o DJ Igor Camargo, e a esposa dele, a influenciadora digital Amabylle Eiroa. "Passar o Natal com pessoas que amo foi muito especial. Amo vocês, Igor e Amabylle", escreveu Zilu em seu Instagram.

Vale lembrar que Igor Camargo está brigado publicamente com Graciele Lacerda, atual esposa do pai e mãe de sua irmã caçula. Nas redes sociais, Wanessa foi duramente criticada por internautas por ter excluído a mãe: “O que esperar de alguém que se relaciona com o Dado Dolabella?”, disparou um usuário.