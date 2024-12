Torre de TV de Brasília recebe grandes nomes da música no Fim de Ano

O clima de festa e celebração vai tomar conta de Brasília com a programação especial de fim de ano na icônica Torre de TV. Nos dias 27, 28 e 29 de dezembro, a população e os turistas que estiverem visitando a capital federal poderão curtir shows gratuitos de grandes nomes da música brasileira: Mari Fernandes, Manu Batidão e César Menotti & Fabiano.

Realizado pelo Instituto Cerrado Livre, com apoio da Secretaria de Turismo do Distrito Federal e do BRB, o festival de boas-vindas a 2025 contará também com artistas locais queridos pelos brasilienses. A programação inclui a dupla sertaneja Willian & Marlon, os pagodeiros do Benzadeus, além de Enzo & Rafael, Leon Corrêa, Alisson & Ariel e Hudson & Felipe, completando a lista de atrações do Fim de Ano na Torre.

Além dos megashows, o evento contará com uma ampla variedade gastronômica na praça de alimentação, estandes de artesanato local e espaços dedicados ao setor turístico do Distrito Federal. A Torre de TV, um dos principais pontos turísticos da cidade, será transformada em um ambiente vibrante, com iluminação especial que criará um cenário ainda mais encantador, celebrando a identidade cultural e turística do DF.

De acordo com Cristiano Araújo, secretário de Turismo do DF, o evento está à altura da relevância do monumento que é a Torre de TV de Brasília:

“Um dos pontos turísticos mais visitados da cidade, com localização privilegiada para qualquer pessoa que visita a capital, também merece uma programação de Réveillon à altura. A Torre de TV contará com uma iluminação especial na fonte, shows, praça de alimentação e uma festa segura para toda a família. Realizamos um grande evento no aniversário da cidade; a população e os visitantes poderão esperar o mesmo padrão de segurança e organização”, afirmou.

Já André Rangel, presidente do Instituto Cerrado Livre, reforçou o compromisso da organização com a execução do evento:

“A Organização da Sociedade Civil Cerrado Livre, dentre suas atribuições, tem compromisso com o turismo, cultura e entretenimento. Por isso, estamos absolutamente envolvidos na produção e execução desse megaevento que será o Fim de Ano Brasília, para que a população e, claro, nossos visitantes possam desfrutar de uma celebração no mesmo nível dos outros eventos comemorativos de nossa cidade.”

Acessibilidade e segurança

Outro destaque do evento é o compromisso com a inclusão e a acessibilidade. O espaço reservado contará com estruturas adaptadas, como rampas, banheiros acessíveis e audiodescrição no início das apresentações, garantindo que todos possam aproveitar a festa com conforto e segurança.

Programação

Sexta-feira, 27 de dezembro

17h: Abertura dos portões

19h: Enzo & Rafael

21h: Leon Corrêa

23h: Mari Fernandes

Sábado, 28 de dezembro

17h: Abertura dos portões

19h: Benzadeus

21h: Willian & Marlon

23h: Manu Batidão

Domingo, 29 de dezembro

16h: Abertura dos portões

18h: Hudson & Felipe

19h30: Alisson & Ariel

21h: César Menotti & Fabiano