Bruna Biancardi faz reflexão após ser alvo de novos ataques

A Bruna Biancardi, que está grávida da sua segunda filha, fruto do seu relacionamento com o jogador Neymar Jr., reagiu a uma reflexão na web sobre ela mesma. No Instagram, o perfil "Publireview" comentou sobre os desafios que a beldade encara nas redes sociais como: ataques, e inúmeras críticas.

A página que refletiu sobre o trajeto da empresária envolvendo a sua vida pessoal, foi muito elogiada por Biancardi, que repostou o texto e disse: "Obrigada pela sensibilidade! Como você disse, dificilmente as pessoas se colocam no lugar das outras na internet e você conseguiu entender e expressar tudo. Obrigada", comentou a famosa.

Vale ressaltar que, a influenciadora Bruna Biancardi, de 29 anos, e o jogador Neymar, 32 anos, anunciaram, na quarta-feira (25), que estão à espera da segunda filha. Os dois publicaram o momento do chá revelação da pequena nas redes sociais.

Veja a publicação na íntegra

"A Internet é maravilhosa e cruel na mesma proporção, e se há um nome que experimenta a intensidade com a qual o tribunal da Internet é capaz de amar, odiar e julgar, esse nome é o de Bruna.



As alegrias de estar em um relacionamento com uma pessoa pública de imensa notoriedade e poder aquisitivo são muitas, mas não dá para negar que este tipo de relação já nasce carregada de expectativas, opiniões, sentenças e inveja, muita inveja.



O caminho de Bruna no digital tem sido repleto de extremos, da alegria ao sofrimento, do amor ao dissabor, da publicidade à intimidade. Bruna, para além de faturar como influenciadora, foi durante meses, de forma incessante, alvo de pedras e palavras que podem ter consequências inimagináveis para quem está do outro lado da mesa.



Sempre me perguntei por qual motivo a Internet perseguia e julgava tanto a influenciadora. Levei pouco tempo pra entender que Bruna foi condenada por amar demais, por perdoar demais, por passar por cima de eventos que, segundo a Internet, seriam imperdoáveis. Mas, ainda bem, não era o público que precisava perdoar, era Bruna. E ela perdoou. E mais uma vez nos prova que o amor é mesmo a maior força do mundo.



Bruna merece ser feliz. Foi justa, corajosa e resiliente, capaz de ir contra milhares de pessoas para ir ao encontro do amor e da família, duas preciosidades capazes de resistir à quase tudo nessa vida. Bruna resistiu. E a sua gravidez chega como uma graça, para coroar a escolha acertada de silenciar a Internet para ouvir o coração.



Bruna e Neymar certamente não formam um casal perfeito, mas quem forma? Ninguém. A principal diferença entre eles e quem me lê não é o seu nível de perfeição, espectador, é o nível de exposição. No foro íntimo, quando a luz apaga, todos os casais precisam aprender a executar o perdão e a ouvir uma voz interior que diz para seguir em frente, por mais irracional que a voz possa soar. Mas o amor não é racional, o amor adora desafiar a lógica e as probabilidades.



Amor que é amor floresce, porém, mais do que isso, permanece. Amar é permanecer. É escolher ficar. Ainda bem que ela escolheu. Bruna merece ser feliz."