Imagens aéreas da mansão de Gusttavo Lima impressiona turistas; veja

A mansão do cantor Gusttavo Lima e da esposa, Andressa Suíta, impressionou alguns turistas que sobrevoavam o local. A residência, famosa por simular a Casa Branca, está localizada entre os municípios de Bela Vista e Goiânia, às margens da GO-020.

No entanto, a mansão de Gusttavo Lima já foi avaliada em torno de R$ 50 milhões por sites especializados. O imóvel ficou reconhecido depois que o cantor publicou em seu perfil do Instagram uma foto em frente ao hall de entrada, que possui pé direito duplo de 7 metros de altura.

Nas redes sociais, as imagens repercutiram entre os internautas. "Quantas creches deixaram de receber merenda pra essa casa acontece", comentou um usuário. "Da casa até a piscina dá R$50 de Uber", brincou outro. "Merecido demais! Apenas fruto do seu trabalho", elogiou mais um.

Vale lembrar que, a mansão do famoso também foi palco de polêmicas após Andressa Suíta gravar o filho de apenas 7 anos dirigindo. No vídeo, o carro é conduzido pelo primogênito do casal, Gabriel. Ao lado dele, o irmão Samuel aparece e chega a ficar em pé no assento, com a cabeça para fora do teto solar.

Apesar de se tratar de uma criança, o Código de Trânsito Brasileiro não se aplicou ao caso. Caso a situação fosse flagrada em uma via pública, o responsável pelo veículo e pelas crianças poderia ser enquadrado na lei que determina a proibição de menores de idade ao volante.