Beatriz Reis e Kleber Bambam discutem em aeroporto após bodas de prata

A comemoração e gravação das bodas de prata do BBB 25 começaram muito bem. Porém, como nem tudo são flores, ao final houve um desentendimento entre o campeão da primeira edição, Kleber Bambam, e a ex-participante Beatriz Reis.

Durante as gravações na Globo, ex-BBBs marcaram presença em uma festa de gala repleta de luxo, com direito a orquestra, flores e vários momentos icônicos que marcaram a história do reality show durante os anos.

Entretanto, o clima foi de 8 a 80 no aeroporto. De acordo com informações do jornalista Gabriel Perline, da Contigo, o campeão da primeira edição do reality e a ex-BBB 24 protagonizaram um bate-boca enquanto aguardavam o voo.

Testemunhas relataram que Bambam teria iniciado a discussão sem motivo aparente, surpreendendo os presentes. O tom da conversa subiu rapidamente, deixando o ambiente tenso, chamando atenção de outras pessoas no local.

Na internet, os internautas não perderam a oportunidade de comentar a situação. “Não comentarei devido ao recesso do judiciário e meu advogado”, brincou um usuário. “Quero vídeos na minha mesa agora”, completou outro.