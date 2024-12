Roberto Carlos perde paciência com fotógrafo e ameaça parar show

A apresentação do cantor Roberto Carlos foi marcada por muitas emoções na noite de ontem (26), dentro da programação do réveillon da cidade do Recife, em Pernambuco. O show ocorreu nas areias da praia do Pina, em uma estrutura que comportou, segundo a organização, mais de 200 mil pessoas.

Tudo transcorria bem ao longo do show, mas um momento que chamou a atenção do público foi um desentendimento do artista com profissionais da imprensa, especificamente um fotógrafo que registrava o evento.

Roberto Carlos perdeu a paciência com a equipe que estaria captando imagens no chamado “fosso” do palco durante a apresentação, algo que, segundo ele, estava programado para ter ocorrido apenas no início do show.

“Cês podem fazer o favor de sair da frente do palco? Por favor, saiam daí! Se não, eu não continuo esse show”, disse o cantor, visivelmente irritado. No vídeo que viralizou, é possível até ouvir uma pessoa questionando: “Ele tá dando esporro?”, comenta.

Vale lembrar que não é a primeira vez que o cantor protagoniza algum tipo de “ataque” no palco. Em 2022, ele chegou a mandar uma fã calar a boca enquanto se apresentava no Rio de Janeiro. Na internet, o episódio rendeu críticas: “Só se finge de bonzinho quando é show da Globo”, disparou um perfil. “Ele está caducando”, zombou outra seguidora.