Miss de 22 anos fala de sua paixão por Amado Batista

A Miss Universe Mato Grosso, Calita Franciele Miranda, de apenas 22 anos, comentou publicamente pela primeira vez sobre seu relacionamento com o cantor Amado Batista, de 73 anos.

“Chega de mistério. Sim, gente, é verdade. Estou namorando e apaixonada”, declarou a modelo nos stories do Instagram. A confirmação veio após dias em que internautas especulavam nas redes sociais.

Posteriormente, a Miss ainda brincou sobre a repercussão do fato e o aumento de seu engajamento nas redes: “Eu sei que são muitos seguidores novos chegando”, disse ela novamente através dos stories.

Vale lembrar que o cantor Amado Batista já havia confirmado a relação no programa The Noite com Danilo Gentili, do SBT, mas não deu mais detalhes sobre a companheira. “A internet fala demais. Mas tô namorando sério, é verdade. Eu nunca fui namorador, mas precisamos namorar para ser feliz, não é?”, comentou.

Na web, essa história está dando o que falar, e muitas pessoas têm comentado sobre o relacionamento do artista. “Não vou tecer um comentário sobre isso, meu advogado está de recesso”, zombou um internauta. “Moço, será que ainda levanta?”, disparou outra seguidora.