Isis Valverde e Marcus Buaiz se casam em segredo

A atriz Isis Valverde e o empresário Marcus Buaiz agora estão casados. Juntos desde o início de 2023, o casal decidiu oficializar o matrimônio no civil de forma bastante reservada, discreta e secreta aos olhos da mídia.

Segundo informações, a cerimônia dos pombinhos ocorreu por volta das 19h30, com a presença de familiares na mansão do casal, incluindo Rael, filho de 6 anos da atriz com o modelo André Resende, e José Marcus e João Francisco, de 12 e 10 anos, filhos do empresário com a cantora Wanessa Camargo.

Vale lembrar que o casal ficou noivo em dezembro de 2023, durante uma viagem romântica a Angra dos Reis. O grande casamento já tem local definido e deve ocorrer na região de Jarinu, no interior de São Paulo.

Ainda sobre a grande celebração, prevista para maio, o casal deve fechar um aeroporto executivo para receber cerca de 60 jatos para o evento. Em entrevista à revista Quem, Buaiz relembrou como se conheceram: “Honestamente, não estava esperando quando a Isis apareceu, mas que sorte a minha que ela cruzou o meu caminho”, contou.

Na internet, internautas desejam o melhor ao casal: “Que Deus abençoe eternamente essa união”, comentou uma seguidora. “É nítida a felicidade deles. Ela aumentou muito o nível. Parabéns!”, disparou outra.