Ex-Power Couple, Taty Zatto celebra vida de neta postiça: 'Privilégio ser vovó'

A DJ e cantora de música eletrônica Taty Zatto, de 46 anos, falou com exclusividade com a coluna sobre a sua nova fase como avó. Conhecida por sua participação no reality Power Couple 4, da Record TV, ao lado de seu esposo, Marcelo Braga, e como DJ residente do Talk Show 'Jojo Nove e Meia', do Multishow, Taty compartilhou detalhes emocionantes desse momento.

"Esse nosso final de ano tem um significado especial. Dia 21 de Novembro, nasceu a Bruninha filha da Marcelle (filha do Braga e minha enteada). Desde que soubemos que Marcelle estava grávida, uma alegria imensa tomou conta de mim. É um privilégio ser vovó. Pegar no colo um serzinho tão frágil, mas tão perfeito e potente ao mesmo tempo."

Mãe de dois filhos, um de 24 anos, e outra de 18 anos, a DJ revelou como é viver a experiência de poder ver a neta crescer. "Depois dos filhos crescidos, poder ter a Bruninha por perto e vê-la crescer é um presente de Deus. Me tornei uma avó babona. Qualquer lugar que vou, vejo coisas de neném para levar para ela."

Além disso, Taty revelou que a chegada da bebê trouxa ainda mais união e amor para a família. "Ela trouxe muito mais alegria e união para nossa família. Só posso acabar o ano agradecendo muito a Deus por essa benção", finalizou a famosa, que celebrou em julho, 22 anos de casada com o empresário Marcelo Braga e comentou durante uma entrevista como foi a comemoração.

"Decidimos fazer essa viagem para Curaçao porque é um lugar que nunca tínhamos vindo e amamos praia. Hoje fui pega de surpresa no café da manhã com uma declaração, um par de alianças de ouro branco com diamantes e um pedido: 'Quer casar comigo de novo?' Óbvio que aceitei, aliás, aceitaria mil vezes. Tenho certeza que fomos feitos um para o outro. E posso afirmar, com toda certeza, que hoje vivemos a melhor fase da nossa relação", revelou ela.