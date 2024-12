Dona Déa Lúcia anuncia saída da TV Globo e revela motivo

A Dona Déa Lúcia anunciou que vai deixar a rede Globo, e que entrará para o seu último ano na TV. Durante uma entrevista, a mãe do irreverente humorista Paulo Gustavo, contou como foi a sua passagem trabalhando na emissora e que pretende se aposentar definitivamente depois de 2025.

"Meu ano, como todos os outros, tem uma lágrima sempre saindo, mas foi um ano bom. Trabalhei. Três coisas salvaram a minha vida: minha fé, meu trabalho e minha família. Então o ano para mim foi maravilhoso", contou ela em entrevista à revista Quem.

A integrante do Domingão com Huck, contou que depois de 2025 vai se aposentar. "Ano que vem vou continuar trabalhando no Domingão, curtindo meus netos, e depois vou me aposentar definitivamente. Ano que vem é o meu último ano (na TV)", pontuou. "Não vou ser apresentadora não. Continuo só no Domingão ali, estou cansada já", completou a famosa.

Vale lembrar que, a apresentadora começou a integrar a equipe da atração dominical em 2022. Reverenciada pelo filho, que morreu vítima de covid-19, Dona Déa conquistou o público com sua espontaneidade e carisma, características que também marcaram sua relação com Paulo Gustavo.

Nas redes sociais, os internautas comentaram sobre a decisão da matriarca. "Beleza, tem idade e tem história, mas cansado estou eu que trabalho em pé, mulher. Só grava e fica sentada", disparou um usuário. "No último dia do ano, uma notícia que vale mais que um presente", opinou mais um. "Cansada de que, mulher?", questionou outro.