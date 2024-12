Influencer portadora da pior dor do mundo volta cogitar eutanásia

A influenciadora e estudante de veterinária Carolina Arruda, diagnosticada com a rara e grave doença chamada neuralgia do trigêmeo bilateral, ainda enfrenta muita dor no dia a dia, mesmo após iniciar um tratamento inovador com neuromoduladores e uma bomba de morfina.



Em entrevista ao Léo Dias, ela contou que, apesar de uma redução parcial de 25% na intensidade das crises, o alívio ainda é insuficiente. Por isso, a jovem ainda considera a possibilidade de realizar um procedimento de eutanásia.



Vale lembrar que, em julho deste ano, Carolina foi internada na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) da Santa Casa de Alfenas, em Minas Gerais, para testar um novo procedimento de neuromodulação. Durante a internação, foram realizados ajustes na bomba de morfina e nos neuroestimuladores, dispositivos que podem bloquear a dor na medula espinhal.



Na época, ela comentou sobre sua experiência: “Eu consegui passar um dia sem dor, o que foi uma experiência inédita para mim”, disse. Carolina chegou a organizar uma vaquinha online para ajudar a custear o procedimento de eutanásia fora do país, já que ele é proibido no Brasil.



Nas redes sociais, as pessoas comentam sobre a decisão e as declarações da jovem: “Que Deus opere um milagre e amenize essa dor”, escreveu uma seguidora. “Quem acompanha ela aqui tem uma ideia do tanto que ela ainda sofre...”, comentou outro seguidor.

