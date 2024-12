Zilu demonstra sua insatisfação com Wanessa por se aproximar de Graciele

O imbróglio envolvendo a família Camargo parece não ter fim. Dessa vez, Zilu Godói resolveu alfinetar a filha, Wanessa Camargo, e a atual esposa de Zezé Di Camargo, Graciele Lacerda. Após a influenciadora dar a luz a pequena Clara, Graciele escolheu a enteada para ser madrinha da bebê.

Entretanto, um internauta comentou que a escolha da esposa do sertanejo teria sido para provocar Zilu Godói. "Acredito que tudo foi para implicar com a Zilu. Essa dinda foi escolhida a dedo!", disparou um usuário. Na ocasião, Zilu curtiu o comentário, levantado ainda mais os rumores de desavenças entre ex e atual.

Para quem não acompanhou, Wanessa Camargo passou o Natal na companhia da madrasta. Que por sua vez, foi surpreendida com a chegada da primogênita, Clara. Além de Zezé Di Camargo, a confraternização contou com a presença de Dado Dolabella, atual namorado da cantora, com quem Zilu já demonstrou sentir desafeto.

No Instagram, Wanessa se derreteu pela irmã. "Clara, nascida no dia de Natal, com um nome que carrega em seu significado tudo o que é radiante e ilustre. Seja bem-vinda a este mundo louco, mas incrivelmente bonito, repleto de amor, esperança e tantos momentos mágicos que estão à sua espera".

Nas redes sociais, os internautas comentaram sobre a situação complicada da família. "Zilu o mundo gira em torno dela! Wanessa é irmã da neném! Acorda", disparou um usuário. "Óbvio que a madrinha foi para afrontar, tá na cara", disse outro. "Povo esquece que a Wanessa também é irmã da criança", comentou mais um.