Sensitiva faz forte revelação sobre terceiro filho de Biancardi e Neymar

A Bruna Biancardi e o Neymar, que terão mais uma filha, foram alvos de mais uma previsão da médium Lene Sensitiva. Durante a sua participação no programa "Chupim", da rádio "Metropolitana", a vidente contou que a empresária vai se apaixonar por um dos amigos do jogador.

"O ano de 2025, ela vai se separar. Neymar, tu está preparado para sofrer? A Bruna Biancardi vai se apaixonar por outro", disparou a médium. Na sequência, Lene foi questionada se seria um dos "parças" do atleta. Em resposta, a mulher ressaltou que seria um amigo do craque.

Vale lembrar que essa não foi a primeira vez que a espiritualista previu o futuro do casal. Em outro do ano passado, após Biancardi descobrir a traição do jogador, Lene revelou qual seria o destino da empresária, grávida de Mavie.

"Essa linda mulher será uma mãe incrível e será mãe solteira por um tempinho. Vejo também esse relacionamento atual chegando ao fim e muitas verdades vindo à tona. Ela vai encontrar um amor incondicional que vai amá-la e respeitá-la. Vejo ela feliz com outra pessoa", previu a sensitiva.

Nas redes sociais, os internautas comentaram sobre as declarações da vidente. "Povo só deseja o mal, nunca tem previsão do bem, Deus é mais", opinou um usuário. "Se essa mulher sabe tanto assim, ela deveria falar o número da 'Mega Sena' para gente", comentou outro.