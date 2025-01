Preta Gil anuncia saída da UTI com relato emocionante na web: 'Cura'

A Preta Gil celebrou a sua saída da UTI momentos antes da virada de ano novo. Nas redes sociais, a cantora, que realizou uma cirurgia delicada no último dia 19 de dezembro para a retirada de tumores, publicou um registro emocionante cercada por familiares e amigos mais próximos.

Ao lado do pai, Gilberto Gil, a artista escreveu: "Amores, nesse fim de ano, venho dar a notícia de que saí da UTI! Meu coração está cheio de alegria por ter ao meu lado pessoas tão especiais, que me enchem de amor todos os dias e me fazem querer viver cada dia mais."

Preta Gil ainda agradeceu pela homenagem que recebeu da amiga, Ivete Sangalo: "E a felicidade foi em dobro: recebi essa homenagem tão linda e generosa da minha amada irmã, Ivete Sangalo, em Copacabana. Te amo e amo todos vocês que estão me enviando energias positivas todos os dias!"

Vale ressaltar que Ivete foi umas das atrações na praia de Copacabana, no Rio de Janeiro, na terça-feira (31). Durante a sua apresentação, a artista reservou um momento para fazer um discurso comovente em homenagem a amiga, Preta Gil.

“Eu quero dizer que eu, o Brasil inteiro, Copacabana inteira, a gente tá mandando pra você, a energia do amor, a cura, porque você merece, porque você é maravilhosa, porque você é uma mulher foda! Eu tenho maior orgulho de ser sua amiga, de ser sua irmã, de você ter me ensinado muito”, expressou a famosa.