Iza perdoa traição e ganha declaração de Yuri Lima

Iza perdoou Yuri Lima após ter sido traída durante a gravidez de Nala, nascida em 13 de outubro. Durante a gestação da cantora, o ex-jogador do Mirassol se envolveu com uma garota de programa, e a traição foi exposta por ela na época.

Quase seis meses após o escândalo, Yuri começou 2025 comemorando dois anos de relacionamento com Iza e anunciou que recebeu o perdão da cantora. “Essa foto me lembra a coisa mais importante neste mundo: família”, escreveu o jogador.

“Agradeço por ter a minha e por poder cuidar dela. Não posso deixar de agradecer a você, Isabela, por ter me perdoado quando errei, justamente em um momento que deveria ser maravilhoso e perfeito, especialmente da minha parte. Obrigado por ser assim, Bela", continuou.

Ele encerrou o post agradecendo a Deus e refletindo sobre os aprendizados do período. “Depois de tantas lágrimas e de me arrepender profundamente, achando que tudo estava perdido, me dediquei muito para reconstruir os meus sonhos. E são tantos com vocês duas! Posso dizer que, graças a tudo o que aconteceu, os últimos quatro meses foram e estão sendo os melhores da minha vida ao seu lado e com a nossa princesa. Você é a mulher da minha vida!”, finalizou.

Na internet, seguidoras comentaram sobre a reconciliação do casal e da declaração do jogador: “É tão lindo ver um homem se declarando. Não acredito em nenhuma palavra, mas acho lindo”, disparou uma seguidora.