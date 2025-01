Larissa Manoela é confirmada em sequência de "Êta Mundo Bom"

A atriz Larissa Manoela foi confirmada na segunda parte da novela da Globo Êta Mundo Bom, escrita por Walcyr Carrasco. Segundo informações, Larissa interpretará uma personagem que ocupará o lugar de Maria, vivida por Bianca Bin na versão original da novela, exibida em 2016.

Bianca teria solicitado a Walcyr uma participação especial na nova trama. Por isso, a ideia é que Maria morra nos primeiros capítulos da continuação, prevista para estrear em junho. A personagem de Larissa, então, assumirá o protagonismo e dará sequência à história.

Ainda de acordo com as informações, Larissa Manoela será a nova mocinha e fará par com Celso, personagem de Rainer Cadete. Na exibição original, o personagem, inicialmente um vilão, redimiu-se por amor a Maria e teve um final feliz ao lado dela.

No entanto, nesta continuação, Celso voltará a exibir seu lado vilanesco, similar ao que foi apresentado no início da primeira trama. Vale ressaltar que a Rede Globo tem investido em talentos mais jovens com forte presença nas redes sociais. Um exemplo recente é a atual novela das seis, que traz Maísa no papel da vilã Bia.

Nas redes sociais, os fãs estão ansiosos pela participação de Larissa na novela: “Parabéns! Excelente atriz”, comentou uma seguidora. “Eu amo essa novela. Esperando para ver Larissa brilhar”, escreveu outra.