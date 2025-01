Bianca Andrade e Fred dão indícios de reconciliação

A empresária e influenciadora Bianca Andrade deu o que falar ao postar um dump da virada do ano, incluindo uma foto de Fred Bruno ao lado de sua mãe. O que realmente movimentou a web foi o fato de Bianca ter curtido comentários de seguidores que declaravam torcer pela volta do ex-casal.

Os últimos dias mudaram a visão de muitos que ainda sonham com a reconciliação de Bianca e Fred, que já foram um dos casais mais queridos da internet. A relação chegou ao fim em abril de 2022, mas ambos sempre deixaram claro que o término foi amigável.

Durante sua participação no BBB 23, Fred chegou a comentar sobre o motivo do fim do relacionamento com Bianca. “A gente chegou à conclusão de que não era o momento – nem para a minha vida, nem para a dela – e foi a decisão que tomamos. É óbvio que é difícil… Aconteceu uma série de coisas por conta de rede social. É um negócio que eu demonizei durante muito tempo”, comentou o influenciador.

Apesar da separação, Bianca e Fred sempre compartilharam momentos em família, valorizando a criação do filho, Cris, de 3 anos. Após os registros recentes, muitos fãs do casal “Bied” se empolgaram e começaram a especular sobre uma possível reconciliação.

“Fred, faça mais um filho com a Bianca, eu te imploro”, brincou uma seguidora. “Eles são lindos juntos. Shippo mesmo, e viva meus divertidamente”, disparou outra. “Eu amo eles juntos, fazem uma família linda”, completou uma terceira.