Ex-Masterchef se pronuncia sobre acusação de estupro e faz revelação

Ex Masterchef se pronuncia após acusação - (crédito: Reprodução: Redes Sociais)

Suspeito de estuprar uma garota de 12 anos, a defesa do ex-masterchef Jason de Souza Júnior informou em nota na noite de quinta (03) que ele nega as acusações. O cozinheiro, participante da 9ª temporada do reality show MasterChef Brasil, foi preso na Região Metropolitana de Florianópolis, sob suspeita de abusar de uma menina de 12 anos de idade.

Em nota divulgada ao Splash Uol, o advogado de Jason afirma que ele está colaborando com as autoridades, e que ele e a garota teriam se conhecido por meio de um aplicativo de namoro em que ela teria indicado uma idade diferente.

"Jason conheceu a suposta vítima por meio de um aplicativo de namoro, onde ela informava em seu perfil uma idade superior à que realmente tinha", diz o comunicado. Além disso, o advogado informou que, até o momento, a vítima ainda não foi ouvida formalmente.

Por fim, ele alega inocência de Jason e pede que seja aguardado o desenrolar das investigações, que segue a cargo da Polícia Civil. Ainda de acordo com o Uol, o delegado Cleber Serrano deu alguns detalhes sobre a investigação.

Ele disse que a vítima teria sido abordada em frente de casa por um homem com mesmas características físicas de Jason. Além disso, ela teria sido obrigada a entrar em um carro e teria sido estuprada com uma arma apontada para a cabeça. "Depois que a vítima sofreu o crime, ele a 'devolveu' bem próximo à residência dela", disse.