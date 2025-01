Diretor de 'Ainda Estou Aqui' é o 3º cineasta mais rico do mundo

O cineasta Walter Salles tem ganhado destaque nos últimos meses. O diretor do grande sucesso "Ainda Estou Aqui", indicado ao Globo de Ouro, é um dos maiores bilionários do setor e do mundo. No entanto, o seu patrimônio vem também de outras áreas.

De acordo com a lista de bilionários da Forbes, a fortuna do cineasta Walter Salles está estimada em US$ 4,3 bilhões, o equivalente a R$ 26,1 bilhões na cotação atual do dólar. Apesar do enorme sucesso em sua carreira por trás das câmeras, o patrimônio de Walter Salles não vem somente dos sucessos de seus filmes, mas também da sua família.

O pai do cineasta, Walther Moreira Salles, foi fundador do Unibanco, que se juntou ao Itaú. Além disso, Walter Salles também é acionista da Companhia Brasileira de Metalurgia e Mineração (CBMM), líder mundial no fornecimento de nióbio, junto dos seus irmãos Fernando, Pedro e João Moreira Salles.

O filme “Ainda Estou Aqui“, também contribuiu para o crescimento nos cofres do diretor. A trama já ultrapassou a marca de R$ 50 milhões em bilheteria em cinco semanas em cartaz, o que aumentou ainda mais o patrimônio de Salles.

Apesar da grande repercussão, a trama não conseguiu levar a melhor, no último domingo (5), deixando o prêmio para “Emilia Pérez“, vencedor da categoria de "Melhor Filme em Língua Não Inglesa", representando a França.