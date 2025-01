Fernanda Torres é favorita ao Oscar de Melhor Atriz, segundo site americano

Vencedora da categoria "Melhor Atriz", no Globo de Ouro, Fernanda Torres, de 59 anos, é a favorita ao Oscar de Melhor Atriz, segundo a imprensa internacional. A filha de Fernanda Montenegro fez história ao conquistar um prêmio inédito para o país por sua atuação em "Ainda Estou Aqui", dirigido por Walter Salles.

De acordo com o "Entertainment Weekly", para vencer o Oscar 2025 a atriz vai precisar encarar Demi Moore, vencedora do Globo de Ouro de Melhor Atriz em Comédia/Musical. No entanto, vale lembrar que, no último domingo (5), Fernanda encarou uma forte concorrência como Angelina Jolie e Nicole Kidman.

"A atuação de Moore em A Substância gerou as melhores críticas da carreira para o ícone de Hollywood, que agora provavelmente enfrentará a ganhadora do Globo de Ouro de Melhor Atriz de Drama, a vencedora surpresa de Ainda Estou Aqui, Fernanda Torres, nas votações do Oscar", disse o veículo em uma matéria que estuda os grandes vencedores da noite.

A cerimônia que consagrou a talentosa Fernanda Torres aconteceu em Los Angeles. Surpresa com o resultado, a veterana improvisou um discurso emocionante enaltecendo os colegas de ofício. Além disso, a famosa dedicou a premiação à mãe, também indicada ao Globo de Ouro há 25 anos, por “Central do Brasil”.

“Isso é prova de que a arte permanece na vida das pessoas mesmo em momentos difíceis, como os que Eunice Paiva viveu”, disse Fernanda Torres, citando sua personagem, que buscou a verdade sobre o desaparecimento e a morte do marido Rubens (Selton Mello) durante a ditadura militar no Brasil.