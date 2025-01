Maíra Cardi justifica por que Thiago Nigro divulgou imagens de feto

A Maíra Cardi saiu em defesa do marido, Thiago Nigro, nesta segunda-feira (6). O coach vem sendo alvo de muitas críticas após compartilhar um vídeo do feto expelido pela influenciadora depois que ela sofreu uma aborto espontâneo.

“Que eu estou de luto, não é novidade para ninguém. O que eu não sabia é que iria passar por dores de parto. Tenho dois filhos, sei como é dor de parto, não imaginava que nosso filho ia sair da nossa imaginação e sair nas nossas mãos. A gente não sabia que o bebê vinha parar nas nossas mãos, foi um susto”, declarou.

Na sequência, ela explicou o que levou Nigro a publicar o vídeo. “Quando a gente toma um susto, as reações nunca são como a gente planejou. A gente nunca sabe como vai reagir diante das situações. Cada um lida com a dor de uma maneira completamente diferente, na grande maioria das vezes louca. Tem gente que dissocia, acho que o Thiago dissociou”, completou.

“Eu sabia que ele não estava bem e ele estava no palco, fingindo que estava tudo bem, dissociado da realidade, da dor, do luto, porque, quando a gente entra em luto, tem gente que expõe o que vê, o que vive de maneira simples, que não fosse nada. Conta as coisas mais estranhas, mostra as coisas mais estranhas como se não fosse nada. É quase que um pedido de socorro inconsciente”, encerrou.

Nas redes sociais, os internautas comentaram sobre as declarações da famosa. "Desespero por aprovação e engajamento. As pessoas se perderam, hoje vale tudo por mídia e 'like'", escreveu um usuário. "A pessoa lida com a dor filmando o feto expelido, editando o vídeo, colocando música triste de fundo ....dissociado? Me poupe", opinou outro.