Grazi Massafera tem um novo amor; saiba quem

Grazi Massafera está vivendo um novo affair diretamente da Itália. A atriz brasileira apareceu em diversos stories do modelo italiano Alvise Rigo, que está de visita ao Brasil. Os dois fizeram um “tour” pelo Rio de Janeiro antes do retorno dele à Itália.

Nos stories postados por Alvise no domingo (5), Grazi aparece com um grupo de amigos durante uma trilha para o topo do Morro Dois Irmãos. Em outro momento, os dois fazem um passeio de carro pelo Vidigal, onde ele filma a atriz ao seu lado.

O casal ainda realizou o tradicional passeio de moto pelas favelas do Rio, com Alvise gravando Grazi em várias ocasiões. Segundo o portal Léo Dias, a estadia de Alvise no Brasil é temporária, já que ele tem contratos a cumprir na Itália.

Alvise Rigo, de 32 anos, é 10 anos mais novo que Grazi. Natural de Veneza, na Itália, ele já trabalhou como segurança e foi jogador de rugby. Seu trabalho mais recente foi uma participação no filme "O Quarto ao Lado", de Pedro Almodóvar, onde interpretou um policial.

Na internet, as pessoas já elogiam o novo boy: “Grazi é poderosa na escolha da skin dos boys”, comentou uma seguidora. “Torço muito pra Grazi ser feliz! Achei esse o cara mais bonito que ela arranjou”, disparou outra.