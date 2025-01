Poliana Rocha reflete sobre ‘perdão e esquecimento’: "ato de libertação"

A Poliana Rocha desabafou com os internautas, nesta segunda-feira (6). Em seu perfil do Instagram, a mulher do sertanejo Leonardo, falou sobre os comentários maldosos que recebe da web. Ela também desabafou sobre como perdoar e esquecer.

"Os comentários maldosos não me ferem, geralmente é porque eu consegui desenvolver uma postura de indiferença ou resiliência diante de críticas negativas. Hoje me sinto confiante em mim mesma, e entendo que o comentário reflete mais sobre quem o fez do que sobre mim", escreveu a loira.

Na sequência, Poliana foi questionada sobre como perdoar e esquecer. "Perdoar e esquecer é um ato de libertação. Não significa justificar o que aconteceu, mas deixar de carregar o peso da mágoa. Aceite os seus sentimentos, reflita sobre o que aprendeu e escolha deixar o passado para trás."

E seguiu: "Esquecer não é apagar a memória, mas tirar dela o poder de causar dor. Perdoar é um presente para você mesmo, permitindo seguir em frente com mais leveza e paz", finalizou. Vale lembrar que tempos atrás, Poliana precisou esquecer das traições do marido para conseguir seguir em frente com o relacionamento.

Durante um bate-papo no podcast 'A Virada de Chave', Poliana explicou: "Tal situação que vivi, perdoei e nunca mais falei em casa sobre isso. É de alma mesmo. Perdoo do coração, porque não quero isso dentro de mim, não quero nada que me faz mal. Se for para ficar remoendo aquele sentimento, então você não perdoou".