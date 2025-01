Datena é detonado na web após fala envolvendo Fernanda Torrres e Bolsonaro

O mais novo apresentador do SBT, Datena surpreendeu o público na última segunda-feira (6). Durante a exibição do programa "Tá Na Hora", o irreverente jornalista revelou que a atriz Fernanda Torres tomou o título de "Mito" dado a Jair Messias Bolsonaro após a famosa ser consagrada a "Melhor Atriz", no Globo de Ouro.

"Saiu de uma atriz maravilhosa, fantástica, para ser um mito. Tomou o lugar do Bolsonaro, se tornou um mito. Ela é fantástica. Eu sinceramente não acreditava, muita gente não acreditava, nem ela disse que acreditava", disse Datena.

Nas redes sociais, o comentário ganhou uma grande repercussão entre os internautas. "A Fernanda tomou o lugar do Bolsonaro. Desde quando Bolsonaro era 'mito'? Sinceramente", reclamou um. "Bolsonaro é mito do quê? O que ele fez pelo povo? O que ele fez pela saúde? Educação? Cultura?", questionou outro.

Fernanda Torres é consagrada Melhor Atriz no Globo de Ouro

A veterana Fernanda Torres foi consagrada a "Melhor Atriz" durante a premiação no Globo de Ouro, no último domingo (5). Em seu discurso, a artista dedicou a estatueta à mãe, Fernanda Montenegro, que também concorreu ao mesmo título em 1999.

"Meu Deus, eu não preparei nada, porque não sei se estava pronta. Esse foi um ano incrível para os desempenhos de atrizes, tantas atrizes aqui que eu admiro tanto. E, claro, quero agradecer ao Walter Salles, meu parceiro, meu amigo. Que história, Walter", exclamou.