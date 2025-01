Produtora com câncer é demitida do SBT e revela: 'sabiam da minha condição'

Funcionária com câncer é demitida do SBT - (crédito: Reprodução: Redes Sociais/Freepik)

O SBT realizou, nesta segunda-feira (6), uma nova onda de demissões e anunciou uma “reestruturação” em seu setor jornalístico. Ao menos 10 profissionais foram desligados, incluindo a apresentadora Márcia Dantas.

Entre os funcionários demitidos, está uma produtora que enfrenta um câncer desde 2019 e depende de um remédio que custa mais de R$ 40 mil para sobreviver. Segundo informações, a profissional tem 48 anos e realizava tratamento no Hospital Sírio-Libanês, considerado um dos melhores do país, por meio do convênio médico fornecido pela empresa.

Por meio desse convênio, ela conseguiu acesso a um medicamento caríssimo que impede o avanço da doença. “O remédio deu certo. Meu câncer inicial foi no pulmão, e minha metástase está no cérebro. Esse remédio controlou a doença, ele impede que o câncer cresça e se espalhe. Perder o convênio, para mim, é uma sentença de morte. Fiquei apavorada, sem o convênio não consigo continuar o tratamento”, lamentou.

“Os médicos do SBT sabiam da minha condição. Quando soube da demissão, chamei o advogado”, contou. Segundo ela, a emissora vai manter o convênio médico por apenas seis meses. Após esse período, ela teria que arcar com as despesas.

“Estão tentando impor esse esquema de terror no SBT, e a empresa nunca foi assim, nunca teve esse tipo de postura. Minha demissão não é ilegal, mas é imoral. Eu nunca vi nada igual”, completou, visivelmente indignada.