Larissa Tomásia relata atitude inconveniente de Davi Brito: "incomodada"

A influenciadora e modelo Larissa Tomásia revelou, nesta segunda-feira (6), o fora que deu no campeão do BBB 24, Davi Brito. Em entrevista ao colunista Lucas Pasin, a pernambucana, que participou de uma edição anterior do reality, contou que o baiano conseguiu seu número de telefone por intermédio da irmã, Raquel Brito, com quem Larissa dividiu o confinamento em A Fazenda.

“Assim que chegou ao hotel, Davi pediu o meu número à irmã dele. Raquel até me perguntou se podia passar, mas como eu não quis, acabei não respondendo. Mesmo assim, ela passou. Depois disso, ele começou a mandar mensagens, ligar e enviar textos o dia inteiro”, relatou Larissa.

Mesmo ignorado pela modelo, Davi continuou tentando uma aproximação e apareceu em um restaurante onde ela estava. “Ele apareceu no restaurante onde eu estava com um grupo de amigos. Eu já sabia que ele estava querendo se aproximar de mim. Ele sentou ao meu lado e começou a dar em cima de mim. Foi aí que deixei claro que não ia rolar, que eu não estava interessada, mas ele insistiu”, lembrou Larissa.

A ex-BBB acrescentou também que demorava a responder Davi de “propósito”, para ver se ele entendia o recado. “Confesso que fiquei incomodada com as investidas dele. Primeiro ele mandava mensagem, e eu demorava a responder para ele se tocar um pouco, sabe? Só que ele ficava ligando. Depois no restaurante ele foi insistente várias e várias vezes até eu falar que não ficaria com ele. Tentei ser educada com ele de todas as formas para não deixar ele constrangido”, completou.

Mesmo com as declarações, na internet, as opiniões foram divididas: “Não dá para acreditar muito nessa mulher, não”, comentou um seguidor. “Eu acredito nela, ele tem cara de ser insistente e se achar”, disparou outra seguidora em defesa de Larissa.