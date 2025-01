Maíra Cardi se desculpa por vídeo de feto e cita autismo de Thiago Nigro

Maíra Cardi se pronunciou pela primeira vez sobre a perda de seu primeiro filho com o empresário Thiago Nigro. Nesta segunda-feira (6), a influenciadora digital comentou sobre a decisão do marido de compartilhar um vídeo do feto após ela sofrer um aborto espontâneo.

No vídeo, Maíra explicou que Thiago Nigro é diagnosticado com um leve grau de autismo, o que influencia a forma como ele lida com os sentimentos e as situações de maneira diferente do que é convencional para a maioria das pessoas.

“A maneira como ele sente e expressa a dor, os sentimentos, é diferente. A forma como eles [pessoas no espectro autista] lidam com o mundo, expõem as dores e agem com praticidade pode parecer assustadora para quem não entende, mas é uma condição, não uma escolha”, disse ela.

Maíra também revelou que só soube da postagem de Thiago depois de receber mensagens e perceber que o nome dele estava viralizando nas redes sociais. Ela aproveitou para pedir mais empatia diante do momento delicado que estão enfrentando.

“Cada um lida com a dor de forma diferente, muitas vezes de maneiras que parecem incomuns. Algumas pessoas dissociam, e acho que o Thiago dissociou. Foi um grande trauma para nós dois. Apesar de ele talvez não perceber o impacto, eu percebo. Mais uma vez, obrigada a todos e peço respeito ao nosso luto. Pedimos desculpas por qualquer mal-entendido”, concluiu Maíra.