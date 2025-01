A reviravolta em 'Mania de Você' com casamento e morte

Para os amantes da teledramaturgia brasileira a novela "Mania de Você" está dando o que falar. Durante a exibição da trama, a passagem de tempo de um ano promete causar uma grande reviravolta na história. Para começar, o telespectador já pode se despedir de uma figura marcante de Angra dos Reis: Moema.

A morte da personagem, interpretada por Ana Beatriz Nogueira, causará um grande impacto para os mais chegados como: Nahum, que seguirá morando na casa da falecida. "Ela faz tanta falta", lamenta o viúvo. "Força, tio. A doença levou a tia, mas o amor que ela deixou quando era viva não nunca deixar de existir", diz Iberê.

Além disso, a passagem de tempo reservará outra grande surpresa: o casamento de Berta com ninguém menos que Sirlei. Após uma temporada no exterior, a madame vai organizar uma cerimônia para oficializar a união estável com o seu ex-motorista.

"Nossa família tem mais um novo membro: Sirlei é meu marido, agora. Nós nos casamos em Las Vegas!", revelou ela. Vale lembrar que tempos atrás, Sirley chegou a ser expulso de casa após ser flagrado por Berta aos beijos com Ísis.

"Quando me falou que Sirley não era o homem que eu pensava que fosse... É que você queria o Sirley! Estava tentando me tirar da frente! Eu abri meu coração para você. Falei que estava apaixonada por ele. Você teve a chance de contar a verdade, mas se calou", lamentou a ricaça.