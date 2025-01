Sabrina Sato e Nicolas Prattes planejam casamento secreto

A apresentadora Sabrina Sato e o ator Nicolas Prattes parece que vão dar um passo a mais no relacionamento. Os pombinhos estariam planejando uma cerimônia somente para os mais próximos. Além disso, o evento estaria previsto para essa semana.

De acordo com o perfil Condomínio da Fifi, o casamento vai acontecerá no próximo sábado (10). Os famosos optaram por uma cerimônia intimista com direito a uma lista de convidados restrita para apenas os mais chegados.

Vale lembrar que, recentemente o casal passou por um momento turbulento na relação. Sabrina Sato, que estava grávida do seu primeiro filho com o ator, sofreu um aborto espontâneo no final do ano passado. Nas redes sociais, a famosa falou sobre a perda.

A apresentadora afirmou que a experiência foi uma "dor profunda": "Falar sobre perda não é fácil, mas compartilhar experiências pode trazer forças - tanto para mim quanto para outras mulheres que viveram algo semelhante"

Para quem não acompanhou, Sabrina Sato e Nicolas Prattes começaram a namorar em janeiro de 2024, de forma discreta. O relacionamento foi assumido em fevereiro, durante o Carnaval de 2024. Meses após se assumirem a apresentadora engravidou, no entanto, perdeu o bebê recentemente.