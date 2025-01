Neymar Jr.: 5º filho de jogador é revelado com sexo já definido

O jogador Neymar vai ser papai mais uma vez, pelo menos foi o que a vidente Lu Bernardi revelou. Segundo a médium, o bebê pode nascer esse ano e já tem o sexo definido. Vale ressaltar que o jogador ainda aguarda pelo resultado do exame de DNA de uma suposta filha estrangeira.

De acordo com a revelação de Lu Bernardi, 2025 trará um menino para o atleta, que deixará a carreira de lado para curtir a família. Para quem não acompanha, Neymar já é pai de Davi Lucca, Mavie e Helena. Além disso, o craque vai ser pai de mais uma menina, fruto do seu relacionamento com Bruna Biancardi.

"Neymar se mostrará mais tranquilo em 2025, focando em sua vida familiar e evitando polêmicas. Ele será abençoado com a chegada de um filho (menino), e o jogador estará cada vez mais centrado em sua vida pessoal", disse Bernardi.

Luan Santana também vai ser papai, segundo vidente

A vidente também previu que outro famoso vai comemorar a chegada de mais um bebê: Luan Santana. Para quem não acompanhou, o artista acabou de virar pai de Serena, sua primeira filha com Jade Magalhães, mas a vidente garante que ele tem mais um herdeiro na mira.

"Luan Santana viverá um ano de alavancamento de sua carreira, com novos projetos de sucesso. Além disso, a paternidade será uma grande alegria para o cantor, que em breve anunciará a chegada de mais um filho", contou.