Rapper vai à podcast armado e dispara armamento acidentalmente

Imagine disparar acidentalmente uma arma? Foi o que aconteceu com o rapper OG 2 Low, na última segunda-feira (6). Durante a exibição do podcast "One On One Wit Mike D", o músico texano estava com a arma guardada no bolso na calça quando acidentalmente disparou ao acionar o gatilho.

O momento foi de tensão no estúdio. Na ocasião, OG 2 conversava com o apresentador Mike D quando colocou a mão no bolso e provocou o incidente. O disparo surpreendeu a todos, que permaneceram alguns segundos sem reação ao perceber o que havida acontecido.

Passado o susto, o apresentador questionou: "Quem atirou em quem?", indagou. No entanto, o rapper, aparentemente incrédulo com a situação, quis saber se alguém no estúdio havia levado um tiro. "Alguém levou um tiro? Vocês estão bem?", indagou ele.

Para alívio do artista ninguém ficou ferido. Na sequência, o comunicador tranquilizou os fãs e confirmou mais tarde que "todos ficaram bem". No entanto, o episódio não impediu que a gravação continuasse como se nada tivesse acontecido.

Nas redes sociais, os internautas comentaram sobre o incidente. "Irresponsável com a segurança dele e das demais pessoas ao redor", escreveu um usuário. "Coisa boa não é pra estar armado em uma entrevista", comentou mais um. "Pela calça isso já aconteceu várias vezes", brincou outro.