BBB 25: Gracyanne Barbosa relata desespero com confinamento

Durante os anúncios do Big Day nesta quinta-feira (09), a empresária, musa fitness e ex-esposa do cantor Belo, Gracyanne Barbosa, foi confirmada como participante do BBB 25 ao lado de sua irmã, Giovanna, formando mais uma dupla no Camarote.

Nas gravações de apresentação, Gracyanne aproveitou para brincar sobre a possibilidade de encarar a Xepa. “Eu como, gente, 40 ovos por dia! Eu não posso ir para a Xepa!”, disse, aos risos enquanto era apresentada junto a irmã.

Vale lembrar que Gracyanne é amplamente conhecida por sua rotina de treinos e alimentação rigorosa. Com isso, muitos telespectadores estão curiosos sobre como ela lidará com tanto tempo confinada, longe de sua dieta específica e de seus treinos intensos.

Além de musa fitness, Gracyanne Barbosa é atriz, rainha de bateria, ex-dançarina e foi anunciada como a oitava dupla do BBB 25, ao lado de sua irmã caçula, Giovanna. Ambas são naturais de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, e vieram de uma família humilde.

Gracyanne leva a alimentação tão a sério que já protagonizou episódios inusitados envolvendo comida, como a vez em que comeu uma marmita azeda para evitar desperdício. Inclusive, em um desses episódios, ela revelou um "truque" para comer marmita estragada. Ela coloca bastante canela para disfarçar o gosto.