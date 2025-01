Cauã Reymond é flagrado em clima de romance com modelo; veja

A fila andou! O ator Cauã Reymond foi flagrado com uma modelo na praia em clima de romance. Segundo informações do Circo da Mídia, o nome da sortuda é Luana Mandarino. A modelo é ex-participante do reality show da MTV Rio Shore, exibido em 2021.

Luana ficou bastante conhecida durante a edição do programa, por protagonizar cenas quentes e barracos em um reality famoso por muita bebedeira, confusão e loucuras. Agora, ao que tudo indica, está vivendo um romance com o galã global.

A relação dos dois teria começado logo após o término de Cauã com a dentista Luisa Watson, em junho de 2024. Em agosto, o ator viajou para Bali já acompanhado de Luana. Vale lembrar que Cauã também levou a modelo para a Europa, onde ela o acompanhou na Semana de Moda de Milão.

Continuando com a informações do portal, além do convívio próximo, Luana já frequenta a casa de Cauã e os mesmos ambientes do ator. Nas redes sociais, a modelo é seguida por Sofia, filha de Cauã com Grazi Massafera.

Ainda segundo informações do Circo da Mídia, a família de Luana também participa de eventos e momentos sociais junto com Cauã. Na internet, as reações ao novo casal foram diversas. Algumas seguidoras compararam Luana com a ex de Cauã, Grazi Massafera: “Grazi não desce o nível nunca de macho… já esse aí, é só ladeira abaixo!”, comentou uma internauta.