Musa fitness bate recorde de Gracyanne Barbosa e come 50 ovos por dia

Após ser anunciada no elenco do BBB25, Gracyanne Barbosa brincou recentemente que não poderia ir para a xepa: “Eu como 40 ovos por dia, gente! Eu não posso ir para a xepa”. Entretanto, a musa fitness Vanessa Ataídes come ainda mais.

“Como no café da manhã, no almoço, no lanche e no jantar. Até levo em uma marmita quando estou na rua. Geralmente, consumo 45 claras e apenas 5 gemas. Tento variar para não enjoar, às vezes faço omelete ou como cozido, são 50 ao todo”, contou ela.

Vanessa afirma que tudo é para manter o corpo musculoso e tentar aumentar o tamanho do bumbum. “Preciso de um aporte bem grande de proteínas por causa do meu peso. E ovo é mais prático”, comentou.

Além disso, ela destacou que mantém uma alimentação extremamente equilibrada no dia a dia e evita guloseimas. “Evito comer doces, frituras e incluo muitos legumes e verduras na minha dieta. E, claro, malho muito”, finalizou.

Vale lembrar que a DJ e fisiculturista é conhecida por ter 126 cm de bumbum, o maior do Brasil. A modelo já ganhou destaque na mídia internacional, sendo pauta do jornal britânico The Sun em outubro de 2023.