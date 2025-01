Fernanda Torres e Demi Moore são favoritas ao Oscar, diz New York Post

A atriz Fernanda Torres segue brilhando na temporada de premiações de 2025 por sua atuação no longa Ainda Estou Aqui. Segundo o colunista e crítico de entretenimento Johnny Oleksinski, do renomado jornal New York Post, a brasileira é uma das principais concorrentes ao Oscar de Melhor Atriz.

Ainda segundo ele, Fernanda pode disputar a estatueta diretamente com a atriz Demi Moore, que protagoniza o também aclamado filme A Substância. O jornalista destacou que a admiração por Fernanda e Demi enfraqueceu as chances de outras atrizes da categoria, como Nicole Kidman e Angelina Jolie, que eram consideradas favoritas no início da temporada.

Recentemente, Fernanda ficou de fora do SAG Awards, um dos termômetros para o Oscar. Porém, ainda de acordo com o crítico, ela tem grandes chances de figurar na lista de indicadas ao Oscar, citando como exemplo Sandra Hüller, que foi indicada no ano anterior, apesar de não ter sido lembrada pelo SAG.

Vale lembrar que, no último domingo (05), Fernanda e Demi brilharam no Golden Globes e garantiram suas estatuetas. Fernanda venceu na categoria de “Melhor Atriz em Filme de Drama” e Demi na de “Melhor Atriz em Comédia ou Musical”.

Na internet, as opiniões estão divididas sobre quem levará o Oscar, lembrando que as indicações ainda não foram anunciadas e estão previstas para o dia 19. “Qualquer uma está ótimo! Demi foi incrível também, não tem nem como desmerecer”, comentou uma seguidora. “Claro que minha torcida é da Fernanda”, disparou outra.