BBB 25: Namorado de Vitória Strad faz revelação inédita sobre bastidores

O ator Daniel Rocha fez um revelação inédita envolvendo os bastidores do BBB 25. Durante uma entrevista, o artista revelou que foi convidado pela produção da TV Globo para entrar no reality ao lado da atual namorada, Vitória Strada.

No entanto, o artista negou o convite. Além disso, Daniel contou que essa não foi a primeira vez que teve a oportunidade de participar do programa. O intérprete de Natercinho em Terra e Paixão (2024) afirmou que pretende se manter uma "pessoa misteriosa" na atual fase da carreira.

“Eu já recebi convite, já disse não. Desta vez, queriam que eu entrasse com a Vitória, e minha resposta foi não. Gosto de ser uma pessoa misteriosa. No momento é assim que penso minha carreira”, disse o artista em entrevista à coluna Play, do jornal O Globo.

Vale ressaltar que Daniel e Vitória começaram a namorar em 2024, após se conhecerem durante as gravações de um longa-metragem. Desde então, o casal tem mostrado cumplicidade e apoio mútuo apesar dos ataques que receberam na web pela atriz ser assumidamente bissexual.

Nas redes sociais os internautas comentaram sobre as declarações do famoso. "Certíssimo! Já basta a dor de cabeça que ele vai ter aqui fora com as loucas que vão 'shippar' ela com mulher lá dentro", disparou um usuário. "Tem que estar muito desesperado pra entrar nesse programa. Todos que estão com a carreira consolidada já não se arriscam mais", opinou outro.