BBB 25: Vitória Strada abre detalhes do namoro com Daniel Rocha

Vitória Strada comenta sobre namoro com Daniel Rocha - (crédito: Reprodução: Redes Sociais)

A atriz e atual participante do BBB25, Vitória Strada, falou um pouco sobre seu namoro com o ator Daniel Rocha na noite de ontem (15) enquanto conversava com suas colegas de confinamento em um momento descontraído.

"Você tá namorando, Vitória?", perguntou alguém ao fundo. "Eu tô namorando", respondeu a atriz sem hesitar. "E faz muito tempo?", questionou outra pessoa. "Cara, faz alguns meses, assim, a gente começou a ficar em março, mas namorar mesmo um pouco depois", explicou a atriz.

Vale lembrar que, antes de namorar Daniel, Vitória era noiva da atriz e cantora Marcella Rica. O relacionamento chegou ao fim em julho de 2023, após quatro anos juntas. Entretanto, em entrevistas concedidas em 2024, Vitória comentou que ela e a ex-noiva terminaram como amigas e falou sobre sua relação com ex-parceiros.

“Me dou bem com todos os meus ex-namorados. É do meu temperamento; eu não sou muito explosiva. Sou calma, não gosto de briga. Então, independentemente de estar numa relação com uma amiga ou num relacionamento amoroso, se tenho algo para resolver, prefiro sentar e conversar”, afirmou.

Na internet, alguns seguidores comentaram sobre Vitória e seu romance atual com Daniel Rocha. “Dois lindos, os filhos serão uma lindeza que só”, disse uma internauta. “Eles dois juntos têm o molho”, disparou outra.